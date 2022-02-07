Türkiye Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yarıyıl tatili bitti, okullar açıldı. İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük yoğunluk görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasında trafik yoğunluğu yüzde 52 olarak belirtildi.

07 Şubat 2022, Pazartesi 09:31 Son Güncelleme:
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İstanbul'da 2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 52'ye yükseldi.

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu.

Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük yoğunluk görüldü.

Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 52 olarak belirtildi.









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