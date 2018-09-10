Okullar açıldı, Konyaaltı sahili boşaldı

Turizm kenti Antalya sahilleri, okul sezonun başlaması ve yerli turistler tatillerini tamamlayıp dönmesiyle adeta boşaldı. 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılıyla birlikte öğrenciler sıralarındaki yerlerini alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre ilkokul birinci sınıf, 5. sınıf ve 9’uncu sınıf öğrencileri ders başı yaptı. Turizmin başkenti Antalya’da, uyum eğitimi nedeniyle öğrencilerin ders başı yapması sahillere de yansıdı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili haftanın ilk günü neredeyse bomboş bir görüntü sergiledi ve en tenha günlerinden birini yaşadı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)