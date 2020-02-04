Okullar açıldı, veliler tedirgin

Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dicle Çelik, sadece koronavirüs değil, kış hastalıklarının her zaman sıkıntılı olduğunu söyledi. Dicle Çelik, aileler ve çocuklara önemli uyarılarda bulundu:

Korunma yolları

✔ Hasta çocuk mutlaka evde dinlenmeli.

✔ Beta enfeksiyonu tanısı konulduğunda çocuk en az iki gün evde durmalı. Ya da üst solumum yolu enfeksiyonu söz konusu olduğunda ateşi düştükten sonra, bir gün daha evde kalıp ondan sonra okula gönderilmeli.

✔ Sağlam çocuk izlemleri mutlaka yapılmış olmalı. Çocukların aşıları tam olmalı.

✔ Çocukların bağışıklık sisteminin iyi olması için sağlıklı beslenme şart. Mevsiminde meyve-sebze tüketilmeli. Paketli gıdalardan uzak durulmalı.

✔ Çocuğa ne zaman ve nasıl el yıkanması gerektiği anlatılmalı. En az 30 saniye süreyle parmak aralarına kadar eller iyice yıkanmalı.

✔ Öksürürken ve hapşırırken kolumuzun iç kısmı ile ağzımızı kapatalım. Mendil her zaman hijyenik olmuyor.

Okullarda neler yapılabilir?

✔ Hasta çocuklar yakın takip edilmeli ve ailelerine haber verilmeli.

✔ Hasta çocuğun okula gönderilmemesi konusunda veli bilgilendirilmeli.

✔ Okullar aşırı sıcak olmamalı. Sınıflar sık sık havalandırılmalı.

✔ Çocuklara el yıkama alışkanlığı tekrar tekrar anlatılmalı.