Prof. Dr. Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile devir teslim töreninde okulların ne zaman açılacağına dair açıklamalarda bulundu. Böylelikle öğrencilerin ve ailelerin “Okullar Eylül ayında kesin açılacak mı?” sorusu da yanıtını bulmuş oldu.

OKULLAR EYLÜL AYINDA KESİN AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı devir teslim töreninde konuşan yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eylül’de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizen Özer, ilk önceliğinin gerekli önlemleri alarak okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamak olduğunu kaydetti.

“Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz.” diyen yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulları kapalı tutmak gibi lüksümüz olmadığını ifade etti.

ZİYA SELÇUK 6 EYLÜL DEMİŞTİ

Okulların ne zaman açılacağına ilişkin soruları yanıtlayan Ziya Selçuk, “Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül’de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Okulları hazırladıklarını söyleyen Selçuk, “8 kat arttı bizim hijyen bütçemiz bu dönemde. Aman bir sıkıntı olmasın diye çok dikkatliyiz. Fakat toplumun, herkesin desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.