2021-2022 eğitim öğretim yılı eylül ayında yüz yüze eğitim şeklinde başlandı ve o günden bu yana kesintisiz olarak devam ediyor. Bununla birlikte vaka görülen okullar ve sınıflarda dönem dönem yüz yüze eğitime ara verildi. Son günlerde omicron varyantı ile artan vaka sayıları ise ‘Okullar kapanacak mı?’ ve ‘2022'de lise ve üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek?’ sorularını yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklaması ile akıllardaki soruları da yanıtlamış oldu…

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarındaki artışla ilgili olarak şu anda yüz yüze eğitime ara verme gündemlerinde olmadığını belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.

2022'DE LİSE VE ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇECEK?

Bakan Özer, yüz yüze eğitim konusunda kararlılıklarını dile getirirken, 2022’de liselerin de aynı şekilde eğitime devam edeceği ve uzaktan eğitimin şu an için bir seçenek olmadığı görülüyor.

Diğer yandan üniversiteler ÖSYM’ye bağlı ve konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak ilkokul, ortaokul ve liselerin yüz yüze eğitime devam ettiği göz önüne alındığında üniversitelerde uzaktan eğitim ile ilgili bir kararın çıkması şu an için olası görülmüyor…