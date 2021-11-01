Okullar kapanacak mı? Bakan Koca’dan son dakika açıklaması (1 Kasım 2021)
‘Okullar kapanacak mı?’ sorusu son günlerde hem velilerin hem de öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ederken, sosyal medya da okulların kapanacağı yönünde söylentiler dolaşıyor. Konuya ilişkin son açıklama ise 1 Kasım Pazartesi günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca, ‘Okullar kapanacak mı?’ sorusuna en net yanıtı verdi…
01 Kasım 2021, Pazartesi 11:41 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, milyonlarca veli ve öğrencinin aklında bulunan ‘Okullar kapanacak mı?’ sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, Bilim Kurulu üyesinin aşının önemini vurgularken seçtiği ifadenin yanlış anlaşıldığını kaydetti…
OKULLAR KAPANACAK MI? BAKAN KOCA’DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI (1 KASIM 2021)
Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ.</p>— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) <a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1455060409157931010?ref_src=twsrc%5Etfw">November 1, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>