Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, milyonlarca veli ve öğrencinin aklında bulunan ‘Okullar kapanacak mı?’ sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, Bilim Kurulu üyesinin aşının önemini vurgularken seçtiği ifadenin yanlış anlaşıldığını kaydetti…

OKULLAR KAPANACAK MI? BAKAN KOCA’DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI (1 KASIM 2021)

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.







