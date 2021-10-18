Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl okullar kapanmış ve 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümü online eğitim şeklinde devam etmişti. Covid 19 ile devam eden mücadele sırasında en çok merak edilen konu ise okulların durumu oldu. Ekstra önlemlerle 6 Eylül’de açılan okullar yaklaşık bir buçuk aydır kesintisiz olarak devam ediyor. Diğer yandan öğretmenler velilere hasta olan çocuklarını okula göndermemeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Veliler ise son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim biter mi? sorularına yanıt arıyor…

OKULLAR KAPANACAK MI?

“Okullar kapanacak mı?” sorusu hemen her velinin gündeminde yer alıyor. Bir yandan online eğitimin çocuklar üzerindeki etkisi diğer yandan çalışan ebeveynlerin çocuklarının evde yalnız kalması gibi nedenler konunun daha da derinleşmesine neden oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 akademik yılının açılışındaki konuşmasında okulların kapanması ve yüz yüze eğitime geçilmesi konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, koronavirüs nedeniyle eğitim alanında da büyük zorluklar yaşandığının altını çizerken, “Eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul ve liselerin hepsini açtık. 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir.

Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz.” ifadelerini kullandı.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTER Mİ?

Ülkemizde henüz 12 yaş altı çocuklara Covid aşısı uygulanmıyor. Bu da özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaş grubunun aşılanmadığı anlamına geliyor.

İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin sona ererek online eğitimine geçilip geçilmeyeceği de merak konusu olmaya devam ediyor.

Vakaların artması durumunda okullar kapatılır mı? sorusunun yanıtı ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi. Bakan Özer, katıldığı bir canlı yayında "Vakalar artsa okullar kapatılır mı?" sorusuna yanıt verdi.

Konuşmasına “Kesinlikle hayır.” diyerek net bir ifadeyle başlayan Bakan Özer, “Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şu an okulların yüzde 2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şu an ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.

6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.” ifadelerini kullandı.

“OKULLARI KAPATMAYACAĞIZ.”

Bakan Özer, konuşmasının devamında ise “Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmamasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.

Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.” şeklinde konuştu.

OKULLARLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA DA BAKAN KOCA’DAN GELDİ

Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların kapanıp kapanmayacağın ilişkin şu ifadeleri kullandı...

"Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim. Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi hastanede tedavi gören sayısını da azaltmakta ve ümit ederim ki kayıplarımızı da azaltacaktır. Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir."