Türkiye Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında yanıtladı

Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında yanıtladı

Türkiye

Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer canlı yayında yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında merak edilen soruları yanıtlıyor.

03 Kasım 2021, Çarşamba 20:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Okullarda kış aylarına yönelik yeni salgınla mücadele tedbirleri neler olacak? Vaka sayılarına göre yüz yüze eğitime ara verme planı var mı? Salgın dönemi, eğitim sisteminde kalıcı değişikliklere yol açabilir mi? Yeni öğretmen atamalarında nasıl bir takvim öngörülüyor? Ahmet Hakan soruyor, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yanıtlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklaması şu şekilde;

Okullar sadece öğrenme alanları değildir. Çok sayıda bilişsel sayıda geliştiği bir ortamdır. 1,5 yıllık bir ara verdik. Dünya önceden hiç hazırlık yapmadığı bir döneme girdi. Öğretmenlerimiz hiç dijital tecrübeleri olmadan çok önemli emekler verdi. Okulların kapanması eğitimde fırsat eşitsizliğinin en büyük nedenlerinden biridir.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Kuralları uygulayarak okulları açık tutabiliriz. Salgında eğitim telafi edilemez bir noktaya gidiyordu.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İYİ Parti senaryoları
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Çap meselesi
Rauf Tamer
Hakan Çelik
F-16 için yakın markaj
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cani kocadan pes dedirten cevap: 'Cinler yüzünden' öldürdüm