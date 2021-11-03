Okullarda kış aylarına yönelik yeni salgınla mücadele tedbirleri neler olacak? Vaka sayılarına göre yüz yüze eğitime ara verme planı var mı? Salgın dönemi, eğitim sisteminde kalıcı değişikliklere yol açabilir mi? Yeni öğretmen atamalarında nasıl bir takvim öngörülüyor? Ahmet Hakan soruyor, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yanıtlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklaması şu şekilde;

Okullar sadece öğrenme alanları değildir. Çok sayıda bilişsel sayıda geliştiği bir ortamdır. 1,5 yıllık bir ara verdik. Dünya önceden hiç hazırlık yapmadığı bir döneme girdi. Öğretmenlerimiz hiç dijital tecrübeleri olmadan çok önemli emekler verdi. Okulların kapanması eğitimde fırsat eşitsizliğinin en büyük nedenlerinden biridir.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Kuralları uygulayarak okulları açık tutabiliriz. Salgında eğitim telafi edilemez bir noktaya gidiyordu.