Bakan Özer'in açıklamaları özetle şöyle:

Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam edebilir. Süreçle ilgili çoğu zaman 10 bine çıktı kapalı olan sınıf sayısı. Alarm vereceğimiz bir durum yok. Süreci yakından izliyoruz. Eğer farklı bir süreç gelişirse, Sağlık Bakanlığı ile yine görüşürüz. Okullar son kapatılacak ve ilk açılacak yerlerdir. 3451 sınıfımız yüz yüze eğitime ara verdi.

ÖĞRETMENLERİN AŞI OLMA ORANI

En büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Bir doz aşılanma oranı yaklaşık yüzde 94, en az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89. Yüzde 5 civarında da aşı olmayıp antikor geliştiren öğretmenimiz var. Toplamda yüzde 94. Üçüncü doz aşılanan öğretmenimiz bugün itibarıyla yüzde 41.

İngiltere, Almanya, Fransa gibi haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden çoğu ülkeye göre öğretmenlerimizin aşılanma oranı çok yüksek.

TATİLİ ÖNE ALMA PLANI YOK

Tüm sınıfları kapanmış bir sınıf yok tatile erken gitme gibi bir durum da söz konusu değil. Tatil bekleyenlere buradan söyleyeyim.

23 milyon yardımcı kitabı öğrencilerimize dağıttık. Bu sayısı daha da üst seviyelere çıkarmayı amaçlıyoruz. Bizim güzel şeyleri erişilebilir kılmamız lazım. Okullardaki imkan farklılıklarını azaltmamız gerekiyor. Her okulun kademesine göre imkanları eşit olsun. Bu benim en çok önemsediğim konulardan biri. İlleri bu yüzden çok sık ziyaret ediyorum.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NE NEDEN KIZDI?

En büyük bütçe eğitimde. Bütçe ile bir sıkıntı yok. Basketbol sahası ise basketbol sahası. Öğrencileri görünce üzüldüm ve buna tepki gösterdim. İmkan eksikliği ile ilgili bir mazeret olmasın bizim derdimiz o. Biz tüm okulların ihtiyaçlarını karışılıyoruz.

250 geri dönüşüm kütüphanesi oluşturacağız. Bir il ziyaretimde, bir güzergahta giderken, bir sınıfa girdim. Baktım problem var sınıfta. Duvarları bir dokunuş ile güzelleştirebilirsiniz. Müdürümüze dedim ki para istediniz mi buraları yaptırmak için? Hayır. Çocuklarımız daha iyi ortam içinde yetişsin. Kaynak olmasa derim ki yetişemiyoruz. Ama yapacak gücümüz var.

MESLEKİ EĞİTİM

3 yıl önce konuşulan problemler bugün konuşulmuyor. İş dünyasının temsilcileri artık öğrencilerimizin mezun olmasını beklemiyor. Yaparak öğreniyor süreç ile birlikte. Artık Meslek Eğitim Merkezine kayıt yaptıran öğrencilerin ücretlerini devlet karşılıyor. İş verenin hiçbir yükü yok. Mesleki Eğitim Merkezlerinde yaş sınırı da yok. Sektör olmayan bir yerde öğrenci kayıt yaptırmak mümkün değil. Büyümeyi, kendim iş gücü piyasası dışında kontrol edemem ve suni bir şekilde artıramam. Fazla mezun olunca değer düşüyor, herkes kendi uzmanlığında çalışamıyor. Biz mesleki eğitimi anlatamadık. Bugün itibarı ile tüm OSB'lerde Mesleki Eğitim Merkezi kurduk.

50 tane AR-GE merkezi kurduk mesleki teknik liselerin içinde. 250 tane tescil alındı. İnanılmaz işler yapılıyor. Mesleki teknik listelerde neler konuşurken, nerelere geldik. Mesleki Teknik Anadolu liselerini çok daha güçlü hale getireceğiz. Artık şunu yapıyoruz, sektörün neye ihtiyacı var? Hemen oraya eğitim merkezi kuruyoruz. İhtiyacınız var ise istihdam edeceksiniz.





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