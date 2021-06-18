‘Okullar karneleri nasıl dağıtacak?’ sorusu hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde yer alıyor. Bundan önceki yıllarda öğrenciler karnelerini okullarda dönem sonunda son ders zilinin çalmasının ardından büyük heyecan ile alıyordu. Ancak koronavirüsün hayatımıza girmesinden sonra pek çok şey gibi eğitim hayatı ve karneler de değişti. İşte, ilkokul, ortaokul ve liselerin karnelerine dair merak edilen soruların cevapları…

OKULLAR KARNELERİ NASIL DAĞITACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, okullar 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Ancak sistemde yoğunluk oluşmasının engellenmesi amacıyla karneler e-okul üzerinden 18 Haziran Cuma (bugün) itibariyle erişime açılacak.

Karneler, dijital ortamda e okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Ancak karnesini basılı olarak isteyenler okul yönetimine başvuru yapacak, basılı şekilde alabilecek.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER 2021'DE NE ZAMAN KARNE VERECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilkokul, orta okul ve liselerin karneleri bu yıl dijital karne şeklinde hazırlandı ve 18 Haziran tarihi itibariyle erişime açıldı.

Diğer yandan Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen göre ise 21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.