Okullar koronavirüs nedeniyle tatil olacak mı? Bakan Selçuk'tan yeni açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'ye sıçrayan koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusuna ''Ortak açıklama yapılacak'' şeklinde yanıt verdi.
11 Mart 2020, Çarşamba 11:50 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısı Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Koca ayrıca "Koronavirüs hangi ilimizde görüldü?" sorusuna da, "Bu dönemde bir ili, bir bölgeyi, bir hastaneyi bu anlamda gündemde tutmanın doğru olmadığına inanıyorum." şeklinde yanıt verdi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Selçuk da katılacak
Virüs tespit edilmesinin ardından bugün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.
Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da iştirak edecek.
Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.