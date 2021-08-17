İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler için okulların açılmasına kısa süre kaldı. Hem MEB hem de YÖK tarafından okulların belirtilen tarihte açılması için çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı yaşının düşürülmesi de okulların zamanında açılmasına yönelik atılan önemli adımlar arasında yer alıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin açılış tarihi…

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihine ilişkin ilk açıklama eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan gelmişti. Bakan Selçuk okulların 6 Eylül tarihinde açılacağını belirtmişti.

Devir teslim töreninde konuşan yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de okulların açılış tarihinde bir değişiklik olmadığını ve belirtilen tarihte tüm okulların açılabilmesi için çalışmalara hızla devam ettiklerini kaydetti.

Bu kapsamda, MEB tarafından paylaşılan takvime göre, öğretmen seminerleri 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine, 31 Ağustos, 3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi verilecek.

6 Eylül Pazartesi günü ise tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlamış olacak.

Bu yıl ilk dönem, 21 Ocak 2022 tarihinde son bulacak ve öğrenciler, sömestre tatiline girecek.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN HANGİ GÜN AÇILACAK?

Üniversiteler, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül Pazartesi günü açılacak.