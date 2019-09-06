1, 5 ve 9. sınıflar 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dersine bugün girdiler. Bu sınıfta okuyan öğrenciler yarın da ders görmeye devam edecekler.

Şimdi diğer sınıflarda okuyan öğrenciler sık sık "Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?" sorusunu yöneltiyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılının başlayacağı tarihi belirledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatil tarihleri de belli oldu.

ARA TATİLLER NE ZAMAN ?

İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak.