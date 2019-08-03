Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda mayıs ayında açıklanan yeni eğitim ve öğretim takvimi internette araştırılan konular arasında geliyor. Yaz tatilinin bitmesine az bir süre kala internette sıklıkla Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller nasıl olacak? soruları gündem oldu. İşte Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un mayıs ayında Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi’ni açıklamıştı. 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara uygulanacak yeni tatil düzeni açıklanmıştı. Buna göre, 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.



