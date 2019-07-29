Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman?

Yaz tatilinin bir buçuk aylık kısmı geride kaldı... Ağustos ayına 2 gün sonra giriyoruz. Yaz tatilinin bitmesine haftalar var ve öğrenciler, veliler yavaş yavaş okulların açılma tarihini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. 18-22 Kasım tarihlerinde aratatil uygulanacak. 25 Kasım'dan 17 Ocak 2019'a kadar 1. dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

TENEFFÜS SÜRESİ UZADI

Yapılan değişiklikte, “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı. 66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.