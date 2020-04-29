CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecinin beklendiği şekilde devam ederse okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse 1 Hazarin'da okulları açarız.

Bilim Kurulu önerileri, bakanlıklar arasındaki iletişim ve Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapılan çalışmalar... Bunların hepsi yapılan istişare neticesinde bir yere bağlanıyor. Ve bugün açıklamaya çalıştığımız şekilde bu süreç 31 Mayıs'a kadar devam edecek ama sadece eğitimden bahsetmiyoruz. Bunu bir bütün olarak görmek lazım.

Biz eğitim tarafıyla ilgileniyoruz ve okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz.

Biz, 5. sınıfı bitiren bir öğrenciden hangi yeterlilikleri bekleriz? Buna bakarız. Bunun da somut kanıtları var. Her bir öğrencinin bilmesi gereken kazanımlar var. Çocuklar okula gitmiyor. Hareket ediyorlardı, çeşitli etkileşimlerde bulunuyorlardı. Şimdi televizyondaki eğitim tek başına okuldaki eğitimin karşılığı mıdır? Hayır değildir. Bunu telafi etmek için çocukların erişmesi gereken yer için bir telafi gerekiyor.

Televizyonla eğitim ve internet desteği ile eğitim bir telafidir. Yüz yüze telafi kısmı var bir de. Haziran'da ya da Eylül'de açtık bizim telafimiz başları. Bunu bölgelere belirleriz.







