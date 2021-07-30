Koronavirüs nedeniyle okullar yaklaşık iki yıldır, aralıklarla online ve yüz yüze olarak devam ediyor. Yaz tatilinin ortalarına gelinmesiyle öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri ise “Bu yıl yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?” sorusu oldu…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlk okul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ve velileri okulların ne zaman açılacağına dair haberleri yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında okulları 6 Eylül 2021 tarihinde açmayı planladıklarını açıkladı.

BU YIL YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk konuşmasında, bu dönem hijyen bütçelerinin 8 kat arttığını kaydetti ve bir sıkıntı olmaması için çok dikkatli olduklarını dile getirdi. Bakan Selçuk ayrıca, toplumun ve herkesin desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.