Sokağa çıkma yasağına ilişkin bir genelge yayımlanacak mı? 65 yaş ve üstü vatandaşların bir takım talepleri var. Bununla ilgili de bir düzenleme bekleniyor mu?

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Deniz Bayramoğlu'nun sorularını yanıtladı:

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgenin bugün ya da yarın yayınlanması bekleniyor. kamuoyuna açıklanacak. Aslında sistem oturdu gibi. Kimler muaf tutulacak, hangi işletmeler açık olacak; bunlar az çok belirlendi. Yine aynı doğrultuda bir genelge bekliyoruz. 65 yaş ve üzerine dönük yeni bir uygulamanın planını ben edinmedim. Eğer 65 yaş ve üstüne yönelik yeni bir karar olsaydı dün bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklardı deniyor. Bu konuda bir formül arayışı var. İçişleri Bakanlığı ve Bilim Kurulu bu konuda birlikte çalışıyor. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma için belli kuralları olsun deniyor. Kontrol altında tutulsun isteniyor. Tam olarak netleşmiş bir durum yok. Cumartesi ve Pazar günleri 65 yaş ve üzerlerine bir iki saat bu imkan tanınabilir. Bu hafta sonuna dönük bir sinyal almış değiliz! Konuştuğumuz yetkililer de 15 Mayıs'a kadar biraz daha sabredilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Hem Sağlık Bakanı hem de diğer Bakanlar, şu ana kadar elde edilen kazanımları riske atacak bir adım atılmamasından yana. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların beklediği tarih 15 Mayıs gibi görünüyor.

30 Nisan'da okulların açılması gündemdeydi... Bu konuda bir formül var mı?

Yarın Bilim Kurulu toplanıyor. Biz de merak ediyorduk; Milli Eğitim Bakanı Bilim Kurulu toplantısına katılacak mı diye. Hayır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bilim Kurulu toplantısına katılmayacak. Ama Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı arasında bir görüşme gerçekleşecek ve ardından bir açıklama yapılacak. Benim izlenimim okulların açılması mayıs ayının sonuna kadar ertelenecek. Yeni planlama bu yönde. Tam olarak salgın sürecinden Türkiye'nin çıktığı zannedilmiyor. Kimseyi riske atmamak adına okulların açılması bir müddet daha ertelenecek.

Öğrenciler mezun olabilecek mi?

Süreçle ilgili farklı senaryolar var. Eğer her şey yolunda giderse Haziran ayında okulların kısa süre de olsa açılması gündemde. Benim izlenimim bunun da pek mümkün olmadığı yönünde. Peki, öğrenciler mezun olabilecek mi? Şu anda birinci dönem başarı kriteri üzerinden gerçekleştirilmesi. Öğrenciler, ikinci dönem uzaktan eğitim aldılar. Uzaktan eğitim şeklinde bir sınav sisteminin de çok adil olmayacağı kanısında. Birinci dönemki başarıları üzerinden bir sınıf geçme planı üzerinde duruluyor

Okullar Eylül-Ekim ayında açılacak mı?

Şimdiki senaryoya göre eylül-ekim ayında okulların açılması bekleniyor. Ancak yine de verilerin dikkatle takip edilmesi devam edecek.

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