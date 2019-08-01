Okullar ne zaman açılacak? Kaç gün kaldı?

Ağustos ayındayız ve gelecek ay eylül... Eylül ayı demek aynı zamanda öğrenciler ve veliler için okulların açılması anlamına geliyor. Okulların açılış tarihini net olarak bilmeyen ya da tarih konusunda tereddüde düşenler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna cevap arıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. 18-22 Kasım tarihlerinde aratatil uygulanacak. 25 Kasım'dan 17 Ocak 2019'a kadar 1. dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

TENEFFÜS SÜRESİ UZADI

Yapılan değişiklikte, “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı. 66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.