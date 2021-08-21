Okulların ne zaman açılacağı ve eğitimin yüz yüze mi yoksa online mı olacağına dair merak devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala “Okullar ne zaman açılacak? Okullar bu yıl yüz yüze mi olacak?” soruları yoğunluk kazanırken, konuya ilişkin değerlendirmeler de art arda geldi…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN OKULLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların 6 Eylül’de açılacağını söyledi. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında henüz aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencilerinin haftada iki kez PCR testi zorunluluğunun geleceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Bakan Özer'den de yüz yüze eğitim konusunda bir açıklama geldi. Bakan Özer, "Okullarımızı 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız." ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.

Ancak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

15 Kasım 2021 Pazartesi birinci dönem ara tatili başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayacak ve 4 Şubat 2022 Cuma sona erecek.

OKULLAR BU YIL YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Edinilen bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı oldukları ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdükleri mesajı verdi.

Bu çalışmalar kapsamında MEB tarafından yapılan hazırlıklar yüz yüze eğitimin başlaması yönünde. Yani bütün ilk ve ortaöğretimde tüm sınıflar belirtilen tarihte (6 Eylül) eğitime başlayacak ve öğrenciler 5 gün okula devam edecek.

Şu an için hibrit model alternatifler arasında bulunmuyor. Fakat delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının çok tırmanması durumunda böyle bir seçeneğin tekrar gündeme gelmesi olasılığı da tamamen ortadan kalkmış değil.

Normal eğitim için okullarda alınması gereken önlemler üzerinde de tek tek duruluyor. Teneffüslerin nasıl olacağı, havalandırmalar, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, servisler, aşılar ve PCR testleri, ile ilgili detaylı çalışmalar sürdürülüyor.