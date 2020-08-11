Türkiye Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli oldu mu? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı açıklaması
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Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli oldu mu? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı açıklaması

Türkiye

Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli oldu mu? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme nihai aşamada. Bilim Kurulu toplantısında alınacak karar, kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

11 Ağustos 2020, Salı 21:30 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.  Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi. 

AA


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