Okullar ne zaman açılacak? Okulların başlama tarihi belli oldu mu?
Veliler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bu konuda tarih verdi. İşte okulların açılacağı tarih.
18 Mayıs 2020, Pazartesi 19:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:
Yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir. Çarşamba günü 23. dönem adli yargı hakim savcılarımızın kura törenine video konferans yöntemiyle katılacağız.
Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın her biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun çalışmalar sürüdürüyor. Salgın sonrası ekonomik ve siyasi iklimin planlarını şimdiden yapmaya başladık. Üretimde ihracatta istihdamda kaybettiğimiz her şeyi çok daha kısa sürede geri alma niyetindeyiz. Üretimde ihracatta istihdamda kaybettiğimiz her şeyi çok daha kısa sürede geri alma niyetindeyiz.
BUNLARI DA OKUYUN