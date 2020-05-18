Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir. Çarşamba günü 23. dönem adli yargı hakim savcılarımızın kura törenine video konferans yöntemiyle katılacağız.

Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın her biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun çalışmalar sürüdürüyor. Salgın sonrası ekonomik ve siyasi iklimin planlarını şimdiden yapmaya başladık. Üretimde ihracatta istihdamda kaybettiğimiz her şeyi çok daha kısa sürede geri alma niyetindeyiz. Üretimde ihracatta istihdamda kaybettiğimiz her şeyi çok daha kısa sürede geri alma niyetindeyiz.





İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak



