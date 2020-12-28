Merakla beklenen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime verilen aranın 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu. Türkiye'de corona virüs vakalarının artmasıyla birlikte yüz yüze eğitime ara verilmişti.

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