Okullar ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitim için yeni bir tarih verdi. İşte detaylar...
28 Aralık 2020, Pazartesi 18:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Merakla beklenen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime verilen aranın 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu. Türkiye'de corona virüs vakalarının artmasıyla birlikte yüz yüze eğitime ara verilmişti.