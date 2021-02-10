Türkiye Okullar ne zaman açılıyor, üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Okullar ne zaman açılıyor, üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar ne zaman açılıyor, üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye

Okullar ne zaman açılıyor, üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, özellikle merak edilen okullar açılacak mı konusuna açıklık getirdi. İşte detaylar...

10 Şubat 2021, Çarşamba 20:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kritik Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Koca, özellikle yüz yüze eğitim konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Şu an salgının geldiği seyir vakaların, son 2 hafta bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını artırdığı şeklinde.

Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim.

Yüz yüze eğitime geçecek özellikle ilköğretim okulları için MEB'den listeleri almış olduk. Muhtemelen ay sonuna doğru öğretmenlerimizi de, özellikle eğitim başlanacak sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak.

İlgili Haberler
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklamalar


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Temel mesele: Hukuka uyacak mıyız?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yeni bir kavram
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Uzay Türkiye için yeni beka alanı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Okullar bu sene tam açılmayacak
Murat Çelik
Banu Şen
Nüfusu artan ilçeler aman dikkat!
Banu Şen
Şirin Sever
‘27 gündür hiç dayak yemedim…’
Şirin Sever
Erkut Can
Sağlık Bakanı ile aşık atamadım
Erkut Can
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklamalar