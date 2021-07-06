Pandemi nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim döneminin büyük bölümü uzaktan eğitim şeklinde geçmişti. Okulların ne zaman ve hangi ayda açılacağı konusunun yanı sıra, eğitimin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacağı da aileler ve öğrenciler tarafından sıkça soruluyor. Bakan Selçuk, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlarken, okulların ne zaman açılacağına ilişkin açıklamada bulundu ve telafi eğitimi hakkında bilgi verdi.

OKULLAR NE ZAMAN HANGİ AYDA AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada eylül ayında okula başlamakla ilgili bir süreci yönettiklerini söyledi ve okulların 6 Eylül’den itibaren açılacağını kaydetti.

BU YIL OKULLAR UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK YÜZ YÜZE Mİ?

Bu yıl okulların uzaktan eğitim mi yoksa yüz yüze mi olacağı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanma oranının yüzde 90 olduğunu ve henüz aşı olmayan öğretmenlerin neden aşı olmadıklarına dair araştırma yapılacağı ve gerekirse birebir görüşüleceği, konuşulup dertleşileceği ve aşı iknası için mümkün olanın yapılacağını belirtti.

Bununla birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacağına ilişkin belirleyici yegane şeyin koronavirüs tablosu olduğu biliniyor. Vaka sayısının azalması ve aşılama oranının istenilen seviyeye ulaşılması ile normal hayata dönüş süresi kısalırken, vatandaşlardan aşı olsalar dahi sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalması isteniyor.