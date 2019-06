Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak? E okul VBS not bilgisi ve devamsızlık bilgisi girişi ne zaman kapanıyor?

Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak? E okul VBS not bilgisi ve devamsızlık bilgisi girişi ne zaman kapanıyor? Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Öğretmenler not ve devamsızlık bilgisini girmeye devam ederken öğrenciler de hem okulların hem de not girişi ve devamsızlık bilgisi girişlerinin ne zaman kapanacağını sorguluyor. İşte ayrıntılar...