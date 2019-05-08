Okullar ne zaman kapanacak? Okullar erken kapanır mı?

Okullar ne zaman kapanacak? Haziran ayına yaklaşık 3 hafta kaldı ve bu soru öğrencilerin ve velilerin gündeminde... Yaz tatilini iple çeken öğrenciler 3 ay boyunca tatilin keyfini sürmek istiyor. Bu nedenle tam tarih merak ediliyor... İşte yaz tatili ile ilgili detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı. Birinci dönem 18 Ocak 2019 günü sona erdi. 4 Şubat 2019 günü 2. dönem başlarken 14 Haziran 2019 günü okullar kapanacak. Okulların erken kapanma ihtimali ise şimdilik söz konusu değil. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına ise 38 gün gibi kısa bir süre kaldı.