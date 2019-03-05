Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?
Okulların ikinci döneminin başlamasının üzerinden 1 ay geçti. Baharın gelişi havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte yaz tatilinin tarihi de zaman zaman aratılıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?
2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 4 Şubat Pazartesi günü başladı. Bugün okullarının açılmasının üzerinden 1 ay geçti. Öğrenciler sınavlara hazırlanırken bir yandan da yaz tatiline özlem duymaya başladılar. Haziranda milyonlarca öğrenci tatile girecekler ve şimdiden "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu en çok aratılan konuların başında geliyor.
OKULLAR NE ZAMAN KAPACAK?
Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı. Birinci dönem 18 Ocak 2019 günü sona erdi. 4 Şubat 2019 günü 2. dönem başlarken 14 Haziran 2019 günü okullar kapanacak.
2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı
2019 DİNİ TATİLLER
RAMAZAN BAYRAMI
03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)
KURBAN BAYRAMI
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)