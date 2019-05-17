Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
271 günlük 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 243 günü geride kaldı. Öğrenciler ve veliler yaz tatilini iple çekiyorlar. Şu sıralar en çok gündem olan soru ise "Okullar ne zaman kapanacak?" şeklinde...
2018-2019 eğitim-öğretim yılında 8 ay geride kaldı. Haziran ayı demek öğrenciler için yaz tatilini simgeliyor. Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sararken sıklıkla yöneltilen soru ise "Okullar ne zaman kapanacak?" oluyor. İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı. Birinci dönem 18 Ocak 2019 günü sona erdi. 4 Şubat 2019 günü 2. dönem başlarken 14 Haziran 2019 günü okullar kapanacak. Okulların erken kapanma ihtimali ise şimdilik söz konusu değil. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına ise 29 gün gibi kısa bir süre kaldı.