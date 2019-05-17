Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? 271 günlük 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 243 günü geride kaldı. Öğrenciler ve veliler yaz tatilini iple çekiyorlar. Şu sıralar en çok gündem olan soru ise "Okullar ne zaman kapanacak?" şeklinde...