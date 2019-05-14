Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı?

Haziran ayı yavaş yavaş göz kırpıyor. Öğrenciler de yaz mevsiminin gelişini büyük bir heyecanla bekliyor. Haziranda milyonlarca öğrenci karnelerini alacak ve 3 aylık tatile çıkacaklar. Bu sabırsız bekleyişle birlikte "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu da sıkça sorulmaya başlandı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı. Birinci dönem 18 Ocak 2019 günü sona erdi. 4 Şubat 2019 günü 2. dönem başlarken 14 Haziran 2019 günü okullar kapanacak. Okulların erken kapanma ihtimali ise şimdilik söz konusu değil. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına ise 37 gün gibi kısa bir süre kaldı.