Okullar tatil edildi! Haberler peş peşe geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Kasım Salı günü şiddetli lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilimizdeki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00’e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında ‘yüz yüze eğitim’ faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.”

Sakarya’da okullara bir gün ara

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şiddetli fırtına sebebiyle ilde yarın yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

Marmara'da sabah saatlerinde etkisini artıran lodos hayatı adeta felç etti. Sakarya'da çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Şiddetli fırtına sebebi ile İstanbul ve Kocaeli’den sonra Sakarya’da da yarın yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili hemşehrilerim ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kocaeli’de lodos nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle salı günü il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı.

Kocaeli genelinde etkisini sürdüren lodosun yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği duyurulurken, yeni bir açıklama daha geldi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime salı günü ara verdiklerini duyurdu. Vali Yavuz, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

Bursa

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle;

bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." dedi.

Yalova

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve lodosun (yarın) 30 Kasım 2021 Salı gününde de devam edeceği bildirilmiştir. Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır." denildi.

Balıkesir

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Sevgili Vatandaşlarımız, ilimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak 30.11.2021 Salı günü bir gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz bir gün izinli sayılacaktır. Lütfen tedbirli olalım! Anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verilmiştir." dedi.

Çanakkale

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 483-1_ÇNK numaralı uyarısı ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı)da Çanakkale İl Genelinde yüksek kesimler başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirilmiştir.

İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen bu meteorolojik tahminler nedeniyle;

1- İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım 2021 Salı günü 1(bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.

2-Aynı gün Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller idari izinli sayılacaktır.

3- Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

4- İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Tekirdağ'da şiddetli lodos sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre bugün ilimizde yaşanan olumsuz hava koşullarının yarın da (30 Kasım 2021 Salı günü) devam edeceği anlaşılmıştır. Tekirdağ’da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerimizin dikkatine sunulur" denildi.

İHA



