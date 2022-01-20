Ülke genelinde birçok il ve bazı ilçelerde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak Cuma günü de eğitime ara verildi. Kar nedeniyle yarın karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak olan bazı illerdeki öğrenciler ise erken yarıyıl tatiline girdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün birçok ilde okullar tatil edilmişti. Bazı illerde kar tatili uzatıldı, yarın da okulların kapalı olacağı açıklandı. İşte o iller...

VAN'DA OKULLAR TATİL

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim 1 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir. İlçe merkezlerinde bulunan okullarda isteyen öğrencilerimiz karnelerini alabilirler” denildi.









ADIYAMAN'DA KÖY VE BELDE OKULLARINA ARA VERİLDİ

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde köy ve belde okulları ile taşımalı eğitime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

FIRAT ÜNİVERSİTESİNDE KAR TATİLİ 1 GÜN DAHA UZATILDI

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle Fırat Üniversitesinde eğitim öğretime 1 gün, 4 ilçede bulunan meslek yüksek okullarında ise 2 gün daha ara verildi.

Fırat Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosu 19 Ocak 2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Elazığ genelinde devam eden kar yağışı ve akabinde beklenen buzlanma nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Üniversitemizde eğitime 1 gün daha ara verilmesine, bu kapsamda, 20 Ocak 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan final sınavlarının 25 Ocak 2022 Salı günü aynı saatlerinde online olarak yapılmasına, Baskil, Karakoçan, Keban ve Kovancılar ilçelerinde bulunan meslek yüksekokullarımızda ise 20 Ocak 2022 Perşembe günü ve 21 Ocak 2022 Cuma günü eğitime 2 gün süreyle ara verilmesine, 4 ilçemizde bulunan meslek yüksekokullarımızda 20 Ocak 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan sınavların 25 Ocak 2022 Salı günü aynı saatlerinde, 21 Ocak 2022 Cuma günü yapılacak olan sınavların ise 26 Ocak 2022 Çarşamba günü aynı saatlerinde online olarak yapılmasına, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi sınavları hakkındaki kararların ilgili fakültelerin Dekanlıkları tarafından duyurulmasına, üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personellerimizin 20 Ocak 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle daha idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.



