Türkiye Okullar tatil edildi! Vali duyurdu

Okullar tatil edildi! Vali duyurdu

Türkiye

Okullar tatil edildi! Vali duyurdu

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan’da, yarın (pazartesi) tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

02 Ocak 2022, Pazar 19:52 Son Güncelleme:
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Vali Mehmet Makas Twitterden yaptığı açıklamada, “03.01.2022 pazartesi günü 1 gün olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzincan’ımızda tüm eğitim kurumlarında eğitime ara veriyoruz. Engelli ve hamile olan mesai arkadaşlarımıza da 1 gün idari izin veriyoruz.” ifadelerine yer verdi.

ERZİNCAN (İHA)

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