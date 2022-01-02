Okullar tatil edildi! Vali duyurdu

Vali Mehmet Makas Twitterden yaptığı açıklamada, “03.01.2022 pazartesi günü 1 gün olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzincan’ımızda tüm eğitim kurumlarında eğitime ara veriyoruz. Engelli ve hamile olan mesai arkadaşlarımıza da 1 gün idari izin veriyoruz.” ifadelerine yer verdi.

ERZİNCAN (İHA)



