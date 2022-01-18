Türkiye Okullar tatil edilmişi! Kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Okullar tatil edilmişi! Kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Türkiye

Okullar tatil edilmişi! Kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

18 Ocak 2022, Salı 18:10 Son Güncelleme:
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Sabah saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle trafik polisleri, ana arterler ve caddelerde tedbir aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, özellikle kentin yüksek kesimlerindeki kırsal mahalle yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle Malatya merkezde akşam saatlerinde kar kalındığı 5 santimetre civarında, yüksek kesimlerde ise 15 santimetre civarında oldu.

Malatya'da kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle okullarda eğitim yapılmayacak.

MALATYA (İHA)

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