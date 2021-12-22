Okullar tatil mi? Okullara kar tatili verildi! Kent sayısı yükseldi

Son dakika haberine göre, yoğun kar yağışı sebebiyle birçok kentte eğitime ara verildi. Şiddetli kar yağışına teslim olan Erzurum, Hakkari, Bitlis, Bartın, Karabük, Kastamonu, Artvin, Sinop, Ordu, Giresun ve Zonguldak’ta okullar bugün tatil edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 4 ilde toplam 9 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Çamoluk, Sinop'un Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık, Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçeleri ile Artvin'in merkez ve Murgul ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bu yerleşim yerlerinde ise engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.

HAKKARİ

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimin aksamasına neden oldu. Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışnın ardından gece saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde taşımalı eğitim, Çukurca ilçesinin Çığlı ve Akkaya köylerinde ise kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim- öğretime bir gün süre ile ara verildiğini bildirdi.

KARABÜK

Karabük Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde yarın okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler için eğitime ara verildi.

Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde kamuda çalışan engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi. Açıklamada, sadece taşımalı sistemle eğitim veren okulların 22 Aralık Çarşamba için 1 gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.

BİTLİS

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22.12.2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

ERZURUM

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı kırsal mahalle okulları kapandı. Erzurum Valiliği, 4 ilçede bazı okulların tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada Karayazı ilçesinde tüm okullar, Çat ve Karaçoban ilçelerinde kırsal mahalledeki okullar ile taşımalı eğitim veren okullar ve Aziziye ilçesinde Taşpınar Necmi Çakıcı İlkokulu, Ilıca Toprakkale Ziyaettin Özatalay İlkokulu, Aşağı Canören İlkokolu ve Eskipolat İlkokulu’nun bugün tatil edildiğini duyurdu.



