Türkiye Okullar yarın açılacak mı? Üniversiteler, liseler ve ilkokullar ne zaman açılıyor?

Okullar yarın açılacak mı? Üniversiteler, liseler ve ilkokullar ne zaman açılıyor?

Türkiye

Okullar yarın açılacak mı? Üniversiteler, liseler ve ilkokullar ne zaman açılıyor?

Son dakika haberi... Merakla beklenen Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle, milyonlarca öğrencinin merak ettiği, okullar yarın açılacak mı, üniversiteler, liseler ve ilkokullar ne zaman açılıyor gibi sorular yanıt buldu. İşte detaylar..

31 Mayıs 2021, Pazartesi 21:57 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı.

Erdoğan, üniversiteler ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır. 

MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili detaylara dair açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yarın (1 Haziran 2021 Salı) itibarıyla ilkokul öğrencileri, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağını bildirdi.

İşte MEB tarafından yapılan o açıklama:

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, yarından itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin haftada 2 gün yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."

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