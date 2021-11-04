Okullara 10 bin yeni temizlik elemanı alınacak

Özer “İkinci döneme temizlik elemanı takviyesinin yapılması gerektiğiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile mutabık kaldık. Onun müjdesini de buradan vermek isterim. İkinci döneme 10 bin daha TYP’den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız” dedi.

TYP kapsamında açılan ilana başvurmak isteyenler, ‘esube.iskur.gov.tr’den, e-Devlet’ten, İşkur şubesinden veya ALO 170 hattından işlem yapabilecek. Adaylarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor. Programa katılanlara asgari ücret (2 bin 825 lira 90 kuruş) düzeyinde ödeme yapılacak. İşçiler 12 ayda en fazla 9 ay boyunca haftada 45 saat çalışabilecek.

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlığının 2022 bütçesinin Meclis Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde konuşan Mahmut Özer, farklı konu başlıklarıyla da ilgili bilgiler verdi. 3 Aralık’ta 750 engelli öğretmenin atamasının yapılacağını söyleyen Özer, yeni atanacak öğretmenlerle ilgili bir çalışma hazırlandığını da belirterek, “Yeni aldığımız öğretmenleri direkt okullara öğretmen olarak başlatmaktan ziyade 3 aylık bir eğitim programından geçirme ile ilgili yeni bir çalışmamız var” dedi.