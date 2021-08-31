Dünya Okullarda cep telefonu ve fotoğraf çekmek yasaklandı! Suudi Arabistan'dan flaş karar

Okullarda cep telefonu ve fotoğraf çekmek yasaklandı! Suudi Arabistan'dan flaş karar

Dünya

Okullarda cep telefonu ve fotoğraf çekmek yasaklandı! Suudi Arabistan'dan flaş karar

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, okullarda cep telefonlarının kullanılmasını ve herhangi bir eğitim tesisinin fotoğrafının çekilmesini yasaklama kararı aldı.

31 Ağustos 2021, Salı 23:00 Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Eğitim Bakanlığı'nın, okullarda cep telefonu kullanılmasını yasaklama kararı aldığı belirtildi.

Haberde, öğrencilerin sağlık ve benzeri durumlarından dolayı telefonun yanında bulunmasına ihtiyaç duyulan hallerin bu karardan muaf tutulduğu ve bu gibi durumlarda telefonun okul idaresinin yanında tutulacağı kaydedildi.

Haberde ayrıca, okullardaki öğretim görevlileri, öğrenciler ve velilerine eğitim kuruluşlarının fotoğrafını çekmelerinin yasak olduğuna dair bilgi verildiği aktarıldı.

AA

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