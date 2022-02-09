Okullarda yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından uzmanlar, çocuklarda Kovid-19 vakalarında artış yaşanabileceğine dikkat çekiyor ve bu konuda aileleri uyarıyor.

Kovid-19 salgınında vaka sayıları 100 bin bandında seyrederken, sömestir tatilinin sona ermesiyle öğrencilerin yeniden ders başı yapması çocuk vaka sayılarında artış yaşanabileceği uyarısını da beraberinde getirdi.

"ÇOCUKLARDA KORONAVİRÜS TABLOSU ŞİDDETLİ SEYREDİYOR"

Uzmanlar, influenza, rinovirüs, bocavirüs ve RSV gibi diğer bulaşıcı hastalıkların da okulların açılmasıyla yeniden tırmanışa geçebileceğini belirtirken, özellikle başka hastalığı olan çocuklarda Kovid-19 tablosunun şiddetli seyrettiğine dikkat çektiler.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden ve aynı zamanda Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, tatil sonrası çocuklardaki virüs yükünün artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Prof. Dr. Çokuğraş şunları söyledi:

"Son bir aylık dönemde MIS-C vakalarının yok denecek kadar az olması en büyük tesellimiz oldu. Omicron çocuklarda, genellikle nezle semptomları, hafifi burun akıntısı ve ateş şeklinde görülüyor. Bazı çocuklarda mide, bağırsak şikayetleri de olabiliyor. Ancak alttayatan hastalığı olan çocukların bir kısmında süreç daha ağır geçiyor. Aşı tanımlaması yapılan 13-18 yaş arasındaki çocuklar arasında aşı olanların oranı sadece yüzde 30 seviyesinde. 13-18 yaş grubundaki aşılanma oranı maalesef çok düşük seyrediyor ve bu hiç istemediğimiz bir tablo. Okulların kapalı olduğu dönemde Kovid-19 dışındaki viral enfeksiyonlarda bir miktar azalma olduğunu gördük. Okulların açılmasıyla birlikte ailelere büyük görev düşüyor. Çocuklarının temaslı olduklarını düşündüklerinde veya en ufak bir Kovid-19 şikayetinde okula göndermemeleri gerekiyor. Maske kullanımı konusunda hem aileler, hem okul yönetimleri sürekli uyarılarda bulunmalıdır."

HASTALIKTAN SONRAKİ 4-5 HAFTA...

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ayper Somer ise ders sürelerinin 25 dakikayı geçmemesi gerektiğini belirtirken, “Sömestir döneminde influenza ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında bir miktar düşüş yaşandığını gördük ancak okulların yeniden açılması ile bulaşıcı hastalıklarda ciddi artış bekliyoruz. Çocuğu Kovid-19 geçiren aileler, hastalıktan sonraki 4-5 hafta takipte olmalarını, çocuklarında ateş ve karın ağrısı şikayeti görülmesi durumunda hastaneye başvurmalarını öneriyoruz” dedi.

Mert İnan - Milliyet







