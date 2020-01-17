Okullarda karne heyecanı

2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün karnelerin alınması ile sömestr tatiline giriyor. Bugün yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alacaklar.

17 Ocak 2020, Cuma 09:07 Son Güncelleme:
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Okullarda karne heyecanı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili bugün başlıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona eriyor.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. 1 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile girecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak. İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

AA

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