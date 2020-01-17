Okullarda karne heyecanı
2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün karnelerin alınması ile sömestr tatiline giriyor. Bugün yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alacaklar.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili bugün başlıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona eriyor.
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. 1 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile girecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak. İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.
AA