Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli kesimlerde tartışmalara neden olan öğrencilere uygulanacak PCR testi konusunda sosyal medya hesabı üzerinden bilgi paylaşımında bulundu. Çocuklarla en deneyimli sağlık çalışanlarının buluşacağına dikkat çeken Bakan Koca, aynı zamanda PCR testlerinin ücretli olup olmadığını konusunu da açığa kavuşturdu…

OKULLARDA ÖĞRENCİLERE PCR TESTİ NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Eylül Perşembe günü yapılan basın toplantısında bazı okullarda PCR testi taraması yapılacağını açıklamıştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından öğrencilere PCR testi uygulaması konusundaki detayları paylaştı. Velilerin önceden bilgilendirilip onaylarının isteneceğine vurgu yapan Bakan Koca, “PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." dedi.

PCR TESTİ TÜM ÖĞRENCİLERE YAPILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağı belirtildi.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

PCR testi ücretli mi ücretsiz mi? sorusu, 6 Eylül tarihinden bu yana sıklıkla soruluyor. Bakan Koca, yaptığı açıklamada zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını kaydetti. Özel hastanelerde ise PCR testi ücretli uygulanabiliyor.

ÖĞRETMENLERE ÜCRETSİZ, DİĞER ALANLARDA ÜCRETLİ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre, PCR testleri eğitim sektöründeki çalışanlara ücretsiz olacak. Aşı yaptırmayan öğretmen ve diğer personel zorunlu olarak haftada en az iki kez PCR testi yaptıracak. PCR testlerinin, diğer alanlarda ücretli olup olmayacağı ise henüz belli değil.