Okullarda PCR testi uygulaması ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bakan Koca, ailelerin onayı alınmadan hiçbir öğrenciye test uygulanmayacağının da altını çizmişti. Aradan geçen zamanın ardından okullarda PCR testine dair detaylar belli olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 10 pilot il belirledi, büyükşehirler için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. Diğer yandan veliler, gelen haberlerin ardından sık sık “Okullarda PCR testi hangi illerde yapılacak?” ve “Okullarda PCR testi zorunlu mu? Onay nasıl verilecek?” araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, Okullarda PCR testi uygulaması hakkında merak edilen soruların yanıtları…

OKULLARDA PCR TESTİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Okullarda PCR testi ilk başta her ilde ve her okulda yapılmayacak. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı 10 Pilot il belirledi. Bu iller arasında Balıkesir, Edirne ve Erzurum yer alıyor. İstanbul Ankara ve İzmir içinse çalışmalar devam ediyor.

PCR testi yapılacak okulların seçiminde ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen vaka ve nüfus yoğunluğu kriter olarak kullanılıyor.

OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Bakanlık tarafından belirlenen pilot illerdeki öğrencilere uygulanacak PCR testi zorunlu olmayacak. Sadece aileleri tarafından onay verilen öğrencilere test yapılacak.

PCR TESTİ İÇİN ONAY NASIL VERİLECEK?

PCR testi onayı için aileden imzalı onay formu alınacak. Uygulamanın başlamasıyla onay formlarının nasıl imzalanacağı veya okullara nasıl ulaştırılacağı belli olacak.

PCR TESTLERİNDE BURUNDAN ÖRNEK ALINMAYACAK

Okullarda yapılacak PCR testlerinde normal testlerden bir farklılık bulunuyor. Normal şartlarda PCR testi, boğazdan ve burundan alınan sürüntü örnekleri ile yapılıyor. Ancak okullarda yapılan testlerde öğrencilerin sadece boğazından sürüntü örneği alınacak.

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamada bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü,

“Uygulamanın amacı günlük olarak okullarda salgının artışını tespit etmek. Bu da zaten pilot olarak seçilen okullarda olacak. Bu okullarda da veli iznine göre öğrenciler test edilecek. PCR testleri tükürükten alınacak örneklerle yapılacak. Yani burundan örnek alınmayacak. Pek çok Avrupa ülkesinde de tükürük testi yapılıyor. Öğrencilere herhangi bir zararı olmuyor.” ifadelerini kullandı.

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