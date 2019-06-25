Bu kapsamda, ilk adım olarak bu yaz 81 ilde belirlenecek okullarda tenis sahaları kurulacak.

İmzalanan protokolle spor liselerindeki beden eğitimi ve okul öncesi öğretmenleri, tenis antrenörlüğü eğitimleri almaya başlayacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Spor liselerinde tenis alanındaki tüm öğretmenlerin tenis antrenörlüğü ve tenis hakemliği eğitimlerini bu yaz tamamlayacağız ve eğitim sonunda sertifikasyonu da sağlanacak” dedi.