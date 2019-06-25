Okullarda tenis sahaları kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu, ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye’yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için iş birliğine gitti

25 Haziran 2019, Salı 17:46 Son Güncelleme:
A A
Okullarda tenis sahaları kurulacak

Bu kapsamda, ilk adım olarak bu yaz 81 ilde belirlenecek okullarda tenis sahaları kurulacak.

İmzalanan protokolle spor liselerindeki beden eğitimi ve okul öncesi öğretmenleri, tenis antrenörlüğü eğitimleri almaya başlayacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Spor liselerinde tenis alanındaki tüm öğretmenlerin tenis antrenörlüğü ve tenis hakemliği eğitimlerini bu yaz tamamlayacağız ve eğitim sonunda sertifikasyonu da sağlanacak” dedi.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...