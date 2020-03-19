Okullarda uzaktan eğitim süresi uzayacak mı? Bakan açıkladı

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var. İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim. Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulunun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak. Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukun her zaman koruruz. Televizyonda eğitimle tam bir eğitim söz konusu olmaz, bunun farkındayız fakat tedbirimizi almak zorundayız.

Televizyonda eğitimle tam bir eğitim söz konusu olmaz, bunun farkındayız fakat tedbirimizi almak zorundayız. Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır.

Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacak. Destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren program hazırladık.

Dersler pazartesi başlıyor

Destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren program hazırladık. Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili bazı sınırlılıklar var. Uzaktan eğitim için bütün ekip ve içerikler hazır, çekimler bitti. Uzaktan eğitim dersleri Pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak.

Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır. Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela sanal sınıflar. Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların hepsi hazır ve yayınlanacak. Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayrıntılar birazdan bütün televizyonlarda, haber mecralarında yer alacak. Şu anda dağıtımı yapılıyor. Bizim elimizde şu anda 3 tane sınav paketi var. Bu hazır, ben desem ki 'Bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim', geçirebiliriz.

Sınavlar ertelendi mi?

LGS ve YKS eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı.

Özel okullardaki öğrencilerimize de 23 Mart günü akademik destek yazılımını açıyoruz.

(Uzaktan eğitim) Televizyonlarda ihtiyaç duyulan dersleri, konuları bizim öğretmenlerimiz gönüllü hazırladı. Belirli merkezlerde, stüdyolarda, belirli okullarda öğretmenlerimiz küçük gruplar halinde çalışıyor, sonra test yayınlar yapılıyor. Hafta sonu da bütün televizyonlardaki içeriğin ve EBA alt yapısının son çalışmaları yapılacak.

Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' diye bir yaklaşım içinde değiliz. Bizim derdimiz denetlemek değil, bizim derdimiz illa sınav yapalım da değil. Bizim derdimiz eğitimi eğitim gibi yapmak.







