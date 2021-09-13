Türkiye Okullarda yeni dönem resmen başlıyor!

Okullarda yeni dönem resmen başlıyor!

Türkiye

Okullarda yeni dönem resmen başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle okulları daha fazla kapatmak istemediklerini söylemiş, okullarda PCR testi taraması yapılacağını duyurmuştu. Bugün başlayacak uygulamanın önemini ve ayrıntılarını CNN TÜRK yayına katılan Profesör Doktor Mustafa Çetiner anlattı.

13 Eylül 2021, Pazartesi 02:42 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Öğrencilere rastgele seçilerek PCR testi taraması yapılacak. Salgının yayılımının belirlenmesini amaçlayan bu uygulamanın gerekliliğini CNN TÜRK yayınına katılan İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner değerlendirdi.

Velilerden izinsiz öğrencilerden test alınamayacağını söyleyen Çetiner, bu uygulamanın yüz yüze eğitimdeki sürekliliğe olumlu yönde etkileyeceğini vurguluyor.

Çetiner'in açıklaması şöyle;

Çocuklar yetişkinlere göre çok daha fazla oranda bulgusuz seyrediyorlar ve hastalığı yayma riskleri var. Bu anlamda gizli vakaları tespit edebilmek anlamında bu PCR testleri çok önemli. Bir anlamda bunu yapmak gerekiyor eğitimin devamlılığını kesintisiz sürebilmesini hedefliyor isek bu tür önlemleri almak zorundayız.

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