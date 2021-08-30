Türkiye Okullarda yüz yüze eğitim hazırlıkları devam ediyor! Kitaplar hazır

Okullarda yüz yüze eğitim hazırlıkları devam ediyor! Kitaplar hazır

Türkiye

Okullarda yüz yüze eğitim hazırlıkları devam ediyor! Kitaplar hazır

Koronavirüs nedeniyle uzun bir aradan sonra okullarda yüz yüze eğitim tekrar başlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilen ders kitapları okullara ulaştırıldı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 10:44 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim yılında okutulacak kitaplar ilçelere teslim edildi. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'ndeki Leyla Bayram İlkokulu bu konuda merkez olarak belirlenirken ilçedeki 64 ilk ve orta dereceli okuldaki 72 bin öğrenci için gönderilen 550 bin kitap tutanaklarla okul yöneticilerine teslim edildi.


Titizlikle yapılan dağıtımda okulların açılması ile öğrencilerin ders kitaplarını sıralarında hazır bulacağı belirtildi.

Leyla Bayram İlkokulu'ndaki telafi eğitimine katılan öğrenciler ders aralarında sınıflara giderek kitapları yerleştiren öğretmen ve görevlilere kısa süreliğine yardım etti.


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