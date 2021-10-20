Okullardaki yeni tehlike Squid Game

Dizi ve film platformu Netflix’in dünya çapında izlenen dizisi Squid Game (Kalamar Oyunu) çocuklarda şiddet eylemlerini artırdığı gerekçesiyle başta İspanya, Belçika ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede tartışma konusu oldu. Güney Kore yapımı dizide yetişkinler, çocuk oyunlarını oynuyor ama oyunlarda kaybedenlerin sonu ölüm oluyor. Diziye konu olan çocuk oyunları, şiddet içerikli bir şekilde okul bahçelerinde oynanıyor. Bu durum sadece Avrupa ülkelerinde değil, Türkiye’de de yaşanıyor. Bazı okullar, velileri uyaran yazılar göndermeye başladı.

KÜÇÜKLER DE OYNUYOR

Çocukların Squid Game’deki oyunları oynamasını bilişimci, nam-ı diğer Dijital Baba Orhan Toker ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’la konuştum. Okullarda dizide ‘yeşil ışık kırmızı ışık’ olarak oynanan biz de ‘ebe 1-2-3’, ‘davul zurna 1-2-3’ olarak bilinen oyunun küçük yaş gruplarında en çok tercih edilen oyun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eraslan, çocukların bu tür oyunları okulda, parkta ve evlerinin önünde oynadıklarını ve kaybedenin dövüldüğü gibi çeşitli cezalar kurguladıklarını belirtti.

‘ÇOCUKLARI TAKİP EDİN’

Sosyal medyada sıklıkla yer alan bu tehlikeli dizinin çocukların psikolojileri ve davranışları üzerindeki tehlikeli etkilerine karşı aileleri ve öğretmenleri uyaran Prof. Dr. Eraslan, “Bu dizi çocuklara şiddeti aşılıyor. Şiddet öğrenilebilen ve öğretilebilen bir olgudur. Dizide oynanan oyunların versiyonları telefon ve tabletlerde uygulama olarak indiriliyor. Anne ve babalar çocuklarının dijital ayak izlerini takip etmeli. Öğretmenlerin de aynı şekilde okul içerisinde çocukların oynadıkları oyunların içeriklerinin takipçileri olmaları gerekir” dedi.

SAĞLIKLI AİLE BAĞLARI

Ebeveynlerin çocukları ile olan bağlarının git gide azaldığını söyleyen Bilişimci Orhan Toker, “Çocuklar bir büyüğüne inanır ve ondan öğrenir. Aileleri ile bağları zayıf olan çocuklar başkalarının dediğini yapıyor. Biz çocukları kendimizden uzaklaştırarak ve onları kendimize bir yük gibi görerek, inanma ve öğrenme isteklerini başka yönlere kaydırıyoruz. Çocuklarımızla bağlarımızı daha da kuvvetlendirirsek, bizimle her şeyi konuşup paylaşacaklar. Çalışıyor olabiliriz, ama evde olduğumuz saatler bunu başarmak için yeterli” dedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Her meslek grubundan kişilerin, ünlü isimlerin Squid Game izleyip, diziyi beğendiğini ve bunu sosyal medyada paylaştığını belirten Orhan Toker, bu kişilerin “Çocuklar için uygun olmayabilir, o kadar övmeyelim, özendirebiliriz” diye düşünmediğini söyledi. Çoçukları bu tür içeriklerden korumanın herkesin görevi olduğunu söyleyen Toker, “Bizler de bu çocukların anne babasıyız. O yüzden paylaşımlarımıza dikkat etmeliyiz” dedi.

BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMLERİ

Diziye konu olan oyunların nasıl oynandığının okullarda çocuklara öğretilmesi gerektiğini söyleyen Orhan Toker, “Dizideki oyunların gerçek olmadığı, bu tür oyunların zararlı olabileceği çocuklara uygun bir dille anlatılmalı. Oyunlarda ‘hayatta kalmak için birbirimizi öldürmemize gerek yok’ gibi eğitimlerle çocukları bilinçlendirmeliyiz. Ancak bu şekilde çocuklarımıza sahip çıkabiliriz. Bununla ilgili televizyonda kamu spotları da yayınlanmalı” diye konuştu.

SQUID GAME HAKKINDA

Gerilim- drama türünde bir dizi olan Squid Game, hayatta kalma mücadelesini ekrana taşıyor. Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce insan bir oyuna katılmaları için davet alıyor. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, ölüm tehlikesini de beraberinde getiriyor. Günlük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan insanlar, hayatta kalabilmek için her şeyi yapıyor.