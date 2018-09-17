Okulların açıldığı ilk gün akşam trafiği havadan görüntülendi
İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün akşam trafikte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
2018-2019 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde akşam saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.
E-5 karayolu Bahçelievler mevkii Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi.
Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi. Görüntülerde E-5 karayolu Edirne istikametinde trafiğin oldukça yavaş ilerlediği görülürken, ters istikamette ise trafiğin akıcı olduğu görülüyor.
İSTANBUL (İHA)