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Okulların açıldığı ilk gün akşam trafiği havadan görüntülendi

İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün akşam trafikte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi

17 Eylül 2018, Pazartesi 18:42 Son Güncelleme:
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Okulların açıldığı ilk gün akşam trafiği havadan görüntülendi

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde akşam saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.

E-5 karayolu Bahçelievler mevkii Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi. Görüntülerde E-5 karayolu Edirne istikametinde trafiğin oldukça yavaş ilerlediği görülürken, ters istikamette ise trafiğin akıcı olduğu görülüyor. 

İSTANBUL (İHA)

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