Okulların açıldığı ülkede 70 öğrenciye corona virüs bulaştı

Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan okulların 11 Mayıs'ta açılmasının ardından 70 öğrencide Covid-19 tespit edildi.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, ülke genelinde 11 Mayıs'ta açılan 40 bin okulda 70 öğrencide Covid-19'a rastlandığını belirtti. Bu öğrencilerin gittiği okulların tekrar kapatıldığını ifade eden Blanquer, okula gitmeyen öğrencilerde ortaya çıkan psikolojik sorunların kendisini endişelendirdiğini söyledi.

İran'da can kaybı 7 bini aştı

ran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 57'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2294 artarak 122 bin 492'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Rusya'da 8926 vaka

Rusya'da son 24 saatte 8926 yeni corona virüs vakası bildirildi. Böylelikle ülkede günler sonra vaka sayısında düşüş trendine geçildi.

Almanya'da son 24 saatte 22 can kaybı

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 407 artışla 176 bin 651’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 22 kişi artarak 8 bin 49'a ulaştı.

Brezilya'da ölü sayısı 16 bini aştı

Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 24 saatte 485 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 118'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 7 bin 938 artarak 241 bin 80'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısı 4,8 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 804 bin 846'ya ulaştı.

Yeni tip corona virüs vakası en fazla ABD'de görüldü, 1 milyon 527 bin 664 kişi Kovid-19'a yakalandı.

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