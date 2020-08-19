Okulların güvenli açılışı nasıl sağlanacak? Posta.com.tr canlı yayınında sorular cevap buldu
Okulların yeniden açılacağı açıklanmıştı. Veliler ve öğrenciler corona virüs salgını nedeniyle endişeli ancak Milli Eğitim Bakanlığı da her türlü önlemin alınacağını bildirdi. Eğitimci yazar Sadık Gültekin, Posta.com.tr Instagram hesabında yaptığı canlı yayınla okulların güvenli açılışıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.
19 Ağustos 2020, Çarşamba 11:00 Son Güncelleme:
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Eğitimci yazar Sadık Gültekin, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ile canlı yayında buluştu. Okulların güvenli açılışıyla ilgili yorumlarını paylaşan Gültekin ve Kulaberoğlu, aynı zamanda gelen soruları da yanıtladı.
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