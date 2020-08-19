Eğitimci yazar Sadık Gültekin, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ile canlı yayında buluştu. Okulların güvenli açılışıyla ilgili yorumlarını paylaşan Gültekin ve Kulaberoğlu, aynı zamanda gelen soruları da yanıtladı.

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